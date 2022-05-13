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Giriş Tarihi: 13.5.2022 17:07 Son Güncelleme: 13.5.2022 17:39

Liseli gençler Kırıkkale’ye şampiyonluk sevinci yaşattı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Liseli gençler Kırıkkale’ye şampiyonluk sevinci yaşattı

Kırıkkaleli sporcu öğrenciler, okul sporları kapsamında Osmaniye'de düzenlenen hokey müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Okullar kategorisinde ilk kez Türkiye Şampiyonluğu elde eden Kırıkkaleli gençler kente büyük sevinç yaşattı.

Yahşihan Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi öğrencileri Konya'daki final derecesinin ardından Osmaniye'de düzenlenen Hokey Türkiye Şampiyonası müsabakalarında da önemli bir başarı elde etti.

8 ilin sporcularının katıldığı müsabakalarda Kırıkkaleli sporcu öğrenciler, Türkiye şampiyonu oldu.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yaptığı açıklama Kırıkkale olarak elde edilen şampiyonluk derecesiyle büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Sporcu öğrencilerin uzun süredir yapmış oldukları hazırlıklarda meyvesini aldıklarını belirten Telefoncu, "Öğrencilerimiz bizleri, Kırıkkale'mizi temsil ederek Türkiye şampiyonu olmaları gurur verici. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Özellikle de öğrencilerimizin bu başarıya ulaşmalarında emekleri olan antrenör Zihni Efe Bozkurt ile beden eğitimi öğretmenleri Mustafa Taşkın ve Eren Demirbaş'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Sporcu öğrencilerden 6 öğrencinin millî takım kampına alındıkları bilgisini de paylaşan Telefoncu, şunları söyledi:

"İlimizdeki başarılara bugün itibariyle bir yenisini daha kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Gençlerimizin başarısı hepimizi mutlu etti. Bu başarı bizleri daha çok motive etti. Geleceğimizin sporcularını yetirmek için daha çok çaba göstereceğiz. Eğitim camiası ve spor camiası olarak milli sporcular yetiştirmenin de sevincini yaşıyoruz."

Telefoncu, elde edilen başarılar sayesinde iyi örneklerin okullardaki diğer öğrenciler için de rol model haline geldiğini sözlerine ekledi.

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Liseli gençler Kırıkkale’ye şampiyonluk sevinci yaşattı
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