Liseli gençler ‘yapay zekâ’ temelli bomba imha İHA’sı geliştirdi

Bomba imha operasyonlarında can ve mal kaybının önüne geçebilmek için kolları sıvayan 3 lise öğrencisi, 45 dakika havada kalabilen, yapay zekâ temelli İHA geliştirdi. İHA'yı 3 bin dolar maliyetle üreten gençler, TÜBİTAK'ın lise araştırma projeleri yarışmasında da birinciliğe layık görüldü. ASO Teknik Koleji 10. sınıf öğrencisi olan Celal Yiğit Aydoğmuş, Mehmet Emre Kumru ve Osman Tuna Aydın, 1 senede ürettikleri tam donanımlı İHA ile göğüs kabarttı. 5 kilometrelik menzili olan, 7.5 kilograma kadar da faydalı yük taşıyabilen tam donanımlı İHA, yalnızca 3 bin dolarlık maliyetle geliştirildi. Gençler, "Sıfır risk ve düşük maliyetle bu soruna çözüm ürettik" vurgusu yaptı. İHA'nın kabiliyetlerini tek tek anlatan Celal Yiğit Aydoğmuş, "İHA'mız, üzerindeki özel ekipman ile patlayıcının yanına bir başka patlayıcı bırakıp imha işlemi yapabiliyor. O bölgede patlatılamayacak durumdaysa, bombayı alıp güvenli bir noktaya da taşıyabiliyor. Ayrıca patlayıcının kablosu açıkta bulunuyorsa, kesim işlemi yapabiliyor. Alt bölümünde yer alan paletler sayesinde her noktaya inebiliyor" ifadelerini kullandı.