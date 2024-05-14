Liseli gençlerden örnek proje

Mardin Midyat'ta eğitim öğretim veren Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencilerinin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl geleneksel olarak yaptıkları çocuklara kitap hediye etkinliği bu yıl da devam etti. "Kitaplar Peş Peşe, Çocuklara Hep Neşe" sloganıyla 250 öğrenciye kitap ve kırtasiye malzemesi hediye edildi. Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, "Yürekler tabi ki de birleşti. Yüreklerin birleşmesi bazen küçük bir dokunuşla, bazen bir gülücükle bazen bir ortak paydada bir araya gelmeyle olur. Bunlardan birini bugün kardeşlerimizin oluşturduğu hediye paketlerini almakla, onları tanımadığı bazı abi, ablaların eliyle gelen hediyeleri paylaşmaları onları mutlu kıldı" dedi.