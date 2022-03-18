Liseli gençlerden sessiz mavi çığlık

Türkiye'den 11- 25 yaş arası öğrencilerin katıldığı yarışmada öğrenciler, belirledikleri konu üzerinden ortak çalışmalar yaparak çevreye olan duyarlılıklarını ortaya koyuyor. Yarışmaya katılan en dikkat çeken projelerden biri de ''Sessiz mavi çığlık'' oldu. Öğrenciler plastik atıkların deniz kirliliğine etkisine dikkat çekmek için projenin ilk ayağında hem konunun detaylarını öğrenmek hem de arkadaşlarını bu konuda bilinçlendirmek için TURMEPA ile ortak bir çalışma yaptılar. TURMEPA eğitmenleri tarafından 'Mavi Dedektif' eğitimlerini alan öğrenciler bu eğitimlerde denizleri kirleten atıklar ve iklim değişikliği hakkında bilgilenirken öğrenciler ayrıca proje hazırlama ve sunma tekniklerini de öğrendiler. Bu eğitimlerde aldıkları bilgileri akran eğitimi ile okullarındaki arkadaşlarına anlatan öğrenciler daha sonra sosyal medyada bu projeyle ilgili paylaşımda bulundular.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği projenin ikinci ayağında ise insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek kurulması için çalışan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature) WWF' in başlattığı "Plastiksiz Denizler" online imza kampanyasına hazırladıkları afişler ile okullarında, çevrelerinde ve sosyal medya kaynaklarında duyurmaya çalışarak insanları bu projeye destek olmaya çağırdılar.

GERİ DÖNÜŞÜM ŞART

Öğrenciler proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden, uzmanlık alanı Yaşam Bilimleri, Hidrobiyoloji, Limnoloji ve Temel Bilimler olan Prof. Dr. Aydın Akbulut ile plastik atıkların deniz kirliliğindeki rolüne dikkat çekmek ve bu konuda bilgi edinmek için online bir röportaj yaptılar. Akbulut, denizlerdeki plastik atıkların kirliliğe etkisiyle ilgili sorulara ''Bu durum sadece elimizdeki bir poşetin denize düşmesi ile denizin kirlenmesi değil, plastiğin üretim başlangıcından itibaren ele alınması gereken bir sorundur'' şeklinde yanıt verdi. Yaptıkları röportajları yayınlayarak plastik tüketiminde farkındalık yaratmaya çalışan öğrenciler, geri dönüşümü artırmak ve mesajlarını duyurmak ve toplumu bilinçlendirmek için çalışmaya başladı.

İŞARET DİLİ KULLANDILAR

Öğrenciler projenin son ayağında yaptıkları bütün faaliyetlere sessiz bir farkındalık yaratarak 'Sessiz mavi çığlık' adında özel bir video hazırladılar. Sadece işaret dili kullanılarak hazırlanan videoda ''Her yıl 100 milyonun üzerinde plastik atığın denizlerimizin mavisini kirlettiğini biliyor musunuz? İnsanlar bu şekilde denizleri kirletmeye devam ederse çocuklarımız bu mavilikleri hiç göremeyecek. Biz plastik atıkların deniz kirliliğine etkisine duyarsız kalmadık, siz de bu sessiz çığlığa kulak verin'' mesajını verdiler. Hazırlanan video sosyal medyada birçok takipçiye ulaştı.