Liseli İdil, milyonları ekrana kilitledi

atv'nin ilgiyle izlenen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"in önceki gün yayınlanan bölümünde yarışan lise öğrencisi İdil Aybala Esmer, milyonları ekrana kilitledi.Robert Koleji 11. sınıf öğrencisi İdil, 400 bin lira değerindeki soruya kadar gelerek yarışmanın unutulmazları arasına girdi. Başarılı yarışmacı, 30 bin lira ödül kazanırken 7'den 70'e tüm izleyenlerin takdirini kazandı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacıyı yürekten tebrik ettiğini belirtti.Duygularını SABAH'a anlatan İdil, yarışmayla ilgili "Hayatımda hiç böyle bir heyecan yaşamadım. Hem çok heyecanlıydı hem de çok eğlendim. Benim için çok önemli ve özel bir deneyim oldu" dedi. 2018'de ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınavı'yla (LGS) Robert Koleji'ni kazanan İdil, LGS'de ilk bin öğrenci arasına girdi. En büyük hedefinin dünya sıralamalarında ilk 500'de olan bir üniversitede okumak olduğunu söyleyen İdil, "Başvurularımı kasımda yapacağım. Matematik ya da bilgisayar bilimlerinde okumak istiyorum" diye konuştu.İdil Aybala Esmer'in hobisi de izleyenleri şaşırttı. Genç yarışmacı, "münazara" ile ilgilendiğini ifade ederken liselerarası "münazara maçlarına" katıldığını dile getirdi. Münazara hobisinin kendisine bilgi kattığını belirten İdil, "Çok faydasını gördüğüm hobi. Ayrıca münazaranın bir milli takımı var. Ben de o takımdayım" ifadelerini kullandı.Liseli İdil, 400 bin liralık soruya doğru yanıt veremediği için 30 bin lira ödül aldı. Bu parayla kendine cep telefonu alacağını söyleyen İdil, "400 bin lirayı kazansaydım eğitimim için kullanacaktım" dedi. İdil'in elendiği 11'inci soru şuydu:İdil, yarışmadan çekilmedi ve soruyu "Ay çekirdeği" diye yanıtladı. Ancak doğru cevap "Mısır" olduğu için ödülü 30 bin liraya düştü