Liseli kızın arkadaşına da cinsel istismarda bulundu

Konya'da, lise öğrencisi G.A.'ya (17), okul müdürünün "Seni MİT'te işe alacağım" yalanıyla kandırıp tanıştırdığı elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Mandal'ın, genç kızın arkadaşı K.K.'ya da (18) istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Gezme bahanesiyle aracına aldığı K.K.'ya, elini tutup "Seni seviyorum" diyerek yanağından öpen Mandal'ın, başka bir zamanda yine sarılmaya çalıştığı ortaya çıktı.Başından geçenleri anlatarak Mandal'dan şikâyetçi olan K.K., ifadesinde, G.A.'nın kendisine okulda Mandal ile dini nikâh kıydıklarını ve birlikte olduklarını anlattığını da belirtti.