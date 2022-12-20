Haberler Yaşam Haberleri Liseli kızın arkadaşına da cinsel istismarda bulundu
Giriş Tarihi: 21.12.2022

Liseli kızın arkadaşına da cinsel istismarda bulundu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Liseli kızın arkadaşına da cinsel istismarda bulundu
Konya'da, lise öğrencisi G.A.'ya (17), okul müdürünün "Seni MİT'te işe alacağım" yalanıyla kandırıp tanıştırdığı elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Mandal'ın, genç kızın arkadaşı K.K.'ya da (18) istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Gezme bahanesiyle aracına aldığı K.K.'ya, elini tutup "Seni seviyorum" diyerek yanağından öpen Mandal'ın, başka bir zamanda yine sarılmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Başından geçenleri anlatarak Mandal'dan şikâyetçi olan K.K., ifadesinde, G.A.'nın kendisine okulda Mandal ile dini nikâh kıydıklarını ve birlikte olduklarını anlattığını da belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ilk resmi rakamı duyurdu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler açıklandı! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
KYK burs ve kredi ücretleri ödeme tarihleri 2022-2023: GSB ile 2022 KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında, toplu mu ödenecek?
SON DAKİKA | 6'lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sen İstanbul'da kazanamadın
Son dakika: Sağlık çalışanlarının alacağı banka promosyonu belli oldu
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
KPSS TERCİH KILAVUZU, TARİHLERİ, TAKVİMİ 2022: ÖSYM ile Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
ARKADAŞINA GÖNDER
Liseli kızın arkadaşına da cinsel istismarda bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA