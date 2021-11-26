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Giriş Tarihi: 26.11.2021 16:37 Son Güncelleme: 26.11.2021 16:49

Liseli kızlar parkta kavga etti

DHA
Liseli kızlar parkta kavga etti

Kars'ta bir grup liseli kız öğrenci parkta saç saça kavga etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kars Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi öğrencileri öğle saatlerinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi.

Burada, henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden öğrencileri, diğer öğrenciler araya girerek ayırdı.

Kars'ta liseli kızlar parkta kavga etti! O anlar kamerada | Video

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı öğrencilerin, alkışlarla, ıslıklarla tarafları desteklediği görüldü.

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Liseli kızlar parkta kavga etti
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