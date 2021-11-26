Kars Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi öğrencileri öğle saatlerinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi.
Burada, henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden öğrencileri, diğer öğrenciler araya girerek ayırdı.
Kars'ta liseli kızlar parkta kavga etti! O anlar kamerada | Video
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı öğrencilerin, alkışlarla, ıslıklarla tarafları desteklediği görüldü.