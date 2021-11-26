Burada, henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden öğrencileri, diğer öğrenciler araya girerek ayırdı.

Kars'ta liseli kızlar parkta kavga etti! O anlar kamerada | Video

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı öğrencilerin, alkışlarla, ıslıklarla tarafları desteklediği görüldü.