Liseli kızlara dehşeti yaşatan magandaya 7,5 yıl hapis talebi

Ankara'nın Naci Çakır Mahallesi Dikmen Caddesi'nde bulunan bir lisede öğrenim gören 5 kız öğrenciye okuldan çıktıkları sırada sarımsak satan beyaz bir aracın yanında bulunan 4 kişi laf attı. Kız öğrenciler korkarak olay yerinden uzaklaşırken, aracın kendilerini takip ettiğini fark etti. Otobüs durağında bekledikleri sırada aracı fark eden öğrenciler fotoğraf çektikleri sırada araçtan inen yanlarına gelen kişiyle tartıştı.

ARABAYLA EZMEYE ÇALIŞTI, YAYA OLARAK KAÇTI

Tartışmanın üzerine araca binen şüpheliler, aracı yolun karşısına geçen E.Y., S.S.Ö., S.Ü., ve K.Y.'nin üzerine aracı sürdü. Bu sırada araçta bulunan Temel Y., inerek olay yerinden kaçtı. Öğrenciler polise verdikleri ifadelerinde, birlikte okuldan çıktıklarını, yürüdükleri esnada sarımsak satan beyaz renkli aracın yanındaki 4 erkeğin kendilerine 'şişt güzellik' gibi sözler söyledikleri, kendileri cevap vermedikleri ve yürümeye devam ettikleri, sonrasında beyaz renkli araçtaki şüphelilerin araçla kendilerini takip ettikleri, otobüs durağında bekledikleri esnada şüphelilerin de araçla birlikte karşı tarafta beklediklerini söyledi. Öğrenciler bu sırada şüphelilerden birinin yanlarına geldiği, kendileri aracın fotoğrafını çektikleri esnada şüphelilerle tartıştıkları ve olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti. Yolun karşısına geçtikleri sırada aracın kendilerine arkadan çarptığını ifade eden öğrenciler çarpmanın etkisiyle yere düştüklerini ve yaralandıklarını, önce aracın sağ yolcu koltuğundaki şüphelinin araç inip kaçtığı, sonra da aracın olay yerinden kaçtığını kaydetti.

'İNSANLAR ÜZERİME GELİNCE KORKUP KAÇTIM'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Temel Y. ve İsmail D.K., yakalanarak gözaltına alındı. Temel Y., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Silahla basit yaralama' suçundan tutuklandı.

İfadesinde İsmail D.K. ve bir arkadaşı ile birlikte Dikmen'e sarımsak satmak için gittiklerini söyleyen Temel Y., 5 kişilik kız grubunun kendilerine el salladıklarını, bu sırada arkadaşının elinin kanadığını ve kızlar ile arkadaşları arasında itişme olduğunu gördüğünü söyledi. Temel Y., "Araca binerek başka yerde sarımsak satmaya gidecektik. Bu esnada frene basmaya çalışırken, İsmail'in ayağının orada olmasından dolayı yanlışlıkla gaza bastım ve kızlara çarptım. İnsanların üzerime geldiğini görünce korkup olay yerinden uzaklaştım" dedi.

'ENGEL OLMAK İSTEDİK AMA KIZLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ'İsmail D. K. ise ifadesinde kızların kendilerine el salladığını, bunun üzerine arkadaşının kızlardan numaralarını istediğini, bu sırada arkadaşının elinin kesildiğini kaydetti. İsmail D. K., yara bandı aradıkları sırada kızların kendilerine bağırmaya başladığını, Temel'in kızları korkutmak için aracı kızların üzerine sürmek istediğini, kendilerinin engel olmak istemesine rağmen Temel'in kızların üzerine aracı sürdüğünü ve aracın altında kalanların olduğunu ifade etti.

ARACI KASITLI SÜRDÜAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İsmail D.K., hakkında 'Basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar, Temel Y., hakkında ise 'Silahla basit yaralama' suçundan 5 kişiye yönelik toplam 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Temel Y.'nin aracı kasıtlı bir şekilde 5 kız öğrencinin üzerine sürdüğü, çarptığı ve yaralanmalarına sebebiyet verdiği aktarıldı. İsmail D. K.'nin müşteki E.Y.'ye sözlü cinsel tacizde bulunduğu ve dosyasının ayrılığı belirtilen iddianamede, İsmail D. K.'nın E. Y.'nin boğazını da sıktığı kaydedildi. Hazırlanan iddianame Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.