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Giriş Tarihi: 11.6.2022 15:12

Liseli kızların üzerine minibüs süren şehir eşkıyası tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Liseli kızların üzerine minibüs süren şehir eşkıyası tutuklandı

Ankara’da laf attıkları lise öğrencisi 5 kızın üzerine minibüs süren ve araçtan inerek olay yerinden kaçan Temel Yılmazşimşek ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Ankara'nın Naci Çakır Mahallesi Dikmen Caddesi'nde bulunan bir lisede öğrenim gören 5 kız öğrenciye okuldan çıktıkları sırada sarımsak satan beyaz bir aracın yanında bulunan 4 kişi laf attı. Kız öğrenciler korkarak olay yerinden uzaklaşırken, aracın kendilerini takip ettiğini fark etti. Otobüs durağında bekledikleri sırada aracı fark eden öğrenciler fotoğraf çektikleri sırada araçtan inen yanlarına gelen kişiyle tartıştı. Tartışmanın üzerine araca binen şüpheliler, aracı yolun karşısına geçen E.Y., S.S.Ö., S.Ü., ve K.Y.'nin üzerine sürdü. Bu sırada araçta bulunan Temel Yılmazşimşek, inerek olay yerinden kaçtı.

ŞEHİR EŞKIYASI TUTUKLANDI

Temel Yılmazşimşek ve 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Minibüste bulunan 3 şüpheli emniyette işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Yılmazşimşek adliye sevk edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yılmazşimşek nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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Liseli kızların üzerine minibüs süren şehir eşkıyası tutuklandı
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