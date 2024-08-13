Liseli mucitten kesintisiz verimlilik keşfi

İstanbul Gaziosmanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ahmet Ceran, rüzgâr enerji türbinlerindeki en büyük sorunlardan birine çözüm üretmeyi başardı. Türbinlerin özellikle fırtınalı havalarda verim kaybı yaşadığını ve iç ekipmanlarda hasar oluşmaması için kapatıldığını dile getiren Ceran, "Ürettiğimiz sistem ile bu soruna çözüm ürettik. Artık en olumsuz havalarda bile rüzgâr türbinlerinden maksimum seviyede ve kesintisiz verim alınabilecek" dedi. Her bir türbine özel olarak üretilen ekipmanın nasıl çalıştığını anlatan Ceran, "Normal şartlarda rüzgâr hızının çok şiddetlendiği noktalarda jeneratöre çok yüklenildiği için birçok iç ekipman zarar görebiliyor. Bunu önlemek için genelde türbinler kapatılıyor. Fakat benim sistemimde ek olarak çeper gibi bir ekipman var. Rüzgâr şiddetini ne kadar artırırsa artırsın, hızını en yüksek güç çıkışı sağlayan noktaya sabitlemiş oluyoruz. Hem verimi maksimum seviyede koruyoruz hem de iç ekipmanların hasar almasını engelliyoruz" dedi. Ceran, "ABD ve Avrupa'daki patent ofislerini inceledik ancak benzer bir projeye rastlamadık. Bu kapsamda hemen patent başvurumuzu yaptık. İnşallah beklediğimiz olumlu yanıtı kısa süre içerisinde almayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.