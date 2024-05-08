Liseli öğrenci 20 saniyede dehşeti yaşattı

Dehşete düşüren olay İstanbul Eyüpsultan'daki özel bir Anadolu lisesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürünün odasına giren Y.K. yanında getirdiği silahı belinden çıkardı ve 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan'ı ağır şekilde yaraladı. Olay sonrası Y.K. kaçarak uzaklaşırken, silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panikle sınıflarından çıktı. Okul müdürünün kanlar içerisinde yerde yattığını gören öğretmenler, polis ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan okul müdürü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Y.K., sorgulanmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şüpheli öğrencinin okula gelip müdürün olduğu odaya girdiği ve oradan çıktığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde lise öğrencisi Y.K'nın odaya girip yaklaşık 20 saniye içinde elinde silahla çıktığı görülüyor.Öğrencisinin silahından çıkan kurşunlar sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan, Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Pierre Loti'de toprağa verildi. Öte yandan şüpheli ifadesinde, "Okula gideceğimden kimsenin haberi yoktu. Masada oturuyordu. 2 mermim karnına geldi. Eve geldim. Telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım" dedi.İstanbul'da özel bir lisede okuldan uzaklaştırılan öğrencinin duyduğu öfkeyle silahla ağır yaraladığı okul müdürümü İbrahim Oktugan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sonucu eğitim camiası ayağa kalktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıyı kınadı. Öğretmenlerin çoğu derslere siyah kurdele takarak girdi. Eğitim Bir Sen taziye mesajıyla elim olayı kınadı. Türk Eğitim Sen bugün ilk derslere girmeme kararı alırken birçok eğitim sendikası ise bir günlük iş bırakma çağrısında bulundu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum" dedi.Öte yandan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve heyetinin konuyla ilgili dün sabah Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret ettiği öğrenildi. Bakan Tekin'in öğretmene karşı şiddet konusunda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, konuyla ilgili yasanın Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alacağı sözünü verdiği öğrenildi.