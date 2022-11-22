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Giriş Tarihi: 22.11.2022 14:07 Son Güncelleme: 22.11.2022 14:43

Liseli Şevval kalbine yenildi

Antalya’da lise son sınıf öğrencisi Şevval Bozoğlu (17) geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Liseli Şevval kalbine yenildi

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Şevval Bozoğlu'nun (17) ölüm haberini alan yakınları yıkıldı. Kepez İnönü Kız Meslek Lisesi öğrencisi Şevval pazar günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Özel hastanede doktorlar müdahalenin ardından Şevval'i evine gönderdi.

YENİDEN FENALAŞTI

Pazartesi günü ağrıları artan Şevval yeniden hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Şevval kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Şevval'in uzun yıllardır sedef hastalığı ile mücadele ettiğini belirten yakınları üzüntülerini sonsuz olduğunu söylediler. Hayatını baharında kalp krizine yenik döşün Şevval, Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Şevval Bozoğlu'nun ölümü arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

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Liseli Şevval kalbine yenildi
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