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Giriş Tarihi: 1.6.2022

Liseli üç kızdan haber alınamıyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Liseli üç kızdan haber alınamıyor

İstanbul’da 17 yaşındaki Cansu G. ile İzmir’de 16 yaşındaki Buket U. ve 15 yaşındaki kuzeni Gözde U., sırra kadem bastı. Kızlarının kaçırıldığını öne süren aileler, yardım istiyor

İstanbul'da bir, İzmir'de ise iki lise öğrencisi genç kızdan haber alınamıyor. Avcılar'da kendisinden 8 yaş büyük Davut B. ile önceki yıl dini nikâh kıyılarak evlendirilen 17 yaşındaki lise öğrencisi Cansu G., sokak ortasında dilendirilirken bulundu. Annesi Nuray G. tarafından tekrar baba ocağına götürülen genç kız, 29 Mayıs gecesi nöbetçi eczaneye gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi. İki gündür kendisinden haber alınamayan Cansu G.'nin, tehdit mesajları aldığı için 25 yaşındaki Davut B. hakkında 90 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Kayıp kızının arkasından gözyaşlarına boğulan anne Nuray G. ise Cansu G.'nin okul sıralarında giydiği üniformasına ve çerçevelettiği fotoğrafına sarılarak gözyaşı döküyor.



PALTOSUNA SARILIP AĞLADI
İzmir'de ise 2.5 ay önce okula gitmek üzere evden ayrılan Buket U.'dan (16) bugüne kadar haber alınamadı. Geçen pazar da Buket U.'nun kuzeni Gözde U. (15) kayboldu. Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde yaşayan aileler, lise öğrencisi iki genç kızın evlenme vaadiyle kaçırıldığını iddia etti. Jandarma karakolunun önünde dün toplanan kayıp genç kızların yakınları, güvenlik güçlerinin çocuklarının getirileceği sözünü vermesi üzerine dağıldı. Kızı Gözde'nin paltosuna sarılan ve çocuğunun kaçırıldığını iddia eden Seher U., "Yavrumu istiyorum. Onsuz yaşayamam" diyerek gözyaşı döktü. 8 Mart'ta kaybolan Buket'in annesi Gülşah U. ise "Kaç ay geçti aradan, kızımı verin bana. Daha kaç anne yanacak" diye haykırdı.

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Liseli üç kızdan haber alınamıyor
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