Liseli Yusuf’un ölümüne neden olan magandanın ifadesi ortaya çıktı

12 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Buca Barış Mahallesi 299 Sokak'ta meydana geldi. Evinin önündeki kaldırımda kurye olan kuzeni Mehmet Salih Demir (24) ile bulunan lise öğrencisi 17 yaşındaki Yusuf Demir'e sokaktan geçen otomobilden ateş edilen silahtan çıkan mermi isabet etti.

Başına gelen kurşunla Yusuf Demir yere yığılırken, şüpheliler, otomobille hızla uzaklaştı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Yakınları tarafından otomobille, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Demir, önceki gün toprağa verilirken, olaydan şans eseri yara almadan kurtulan amcasının oğlu Mehmet Salih Demir, kuzeninin mimar olma hayali bulunduğunu, şüphelileri tanımadıklarını söyledi. Soruşturma başlatan polis, olay yerinde inceleme yapıp çevredekilerin ifadelerine başvurdu, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis şüphelilerin H.T., oğlu H.B.T. ve kardeşi Ö.T. olduğunu belirledi.Ekipler, 3 şüpheliyi saldırıdan kısa süre sonra yakaladı.

MAGANDANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden H.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. H.T. ifadesinde, "Tartıştığımız kişileri telefonla ararken olay yerinden geçiyorduk. Yusuf Demir'i daha önceden tanımıyorum. Yusuf'un yaşını ve lise öğrencisi olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Doldur boşalt yaparken silah yanlışlıkla ateş aldı" dedi.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.T. ile babası H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amca Ö.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.