Liseli Zuhal hiç uğruna öldü

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün saat 20.30'da 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan B.P. (19) ve S.Ç. (27) çaldıkları iki motosikletle kaçtı.Polis ekipleri ile motosikletliler arasındaki kovalamaca başladı. Bir sokakta duran şüpheliler, polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Bu sırada bir polis, şüphelilere ateş etti. Polisin silahından çıkan iki kurşun babaannesine gitmekte olan Zuhal Ebrar Yıldız'ın (18) başına isabet etti. Ağır yaralanan genç kız kurtarılamazken iki şüpheli kaçtı.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde görevli H.B. ve A.D. isimli polisler gözaltına alındı. H.B., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.D. sevk edildiği hâkimlikçe "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Hayatının baharında yaşama veda eden Yıldız'ın Saadet Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Yıldız'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Kâğıthane'deki özel bir lisede son sınıf öğrencisi olan genç kızın üniversite sınavını kazanıp savcı olma hayali yarım kaldı.Yıldız'ın kuzeni Oğuzhan Yıldız, "Bir kaza kurşunu yüzünden can verdi. Abisini yeni askere göndermiştik" dedi. Diğer kuzeni İsmail Yavuz ise "Beyoğlu ve Şişli Emniyet Müdürleri gece bizi ziyaret ettiler. Konunun peşini bırakmayacaklarını söylediler" diye konuştu. Zuhal Ebrar Yıldız, Beyoğlu Sinan Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.