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Giriş Tarihi: 29.7.2023 16:13

Liselilerin kız arkadaşıma mesaj attın kavgası cinayetle bitti

İstanbul Çatalca’da iki lise öğrencisi gencin kız meselesi yüzünden yaptıkları tartışma cinayetle bitti. Henüz 15 ve 16 yaşlarında iki lise öğrencisinin arasında çıkan ‘Kız arkadaşıma mesaj’ atma tartışması U.A., kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği 16 yaşındaki Kaan Uçar’la tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından U.A., Kaan Uçar’ı bıçakladı. Hastanede tedavi gören lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Liselilerin kız arkadaşıma mesaj attın kavgası cinayetle bitti

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli U.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde olayda kullandığı bıçağı apartmanın su sayacının içine koyduğunu belirterek; "Kafede bir arkadaşı ile otururken gördüm. Mesaj konusunu konuşmak üzere dışarı çağırdım aramızda tartışma çıktı" dediği öne sürüldü.

Olay 23 Temmuz saat 22.30 sıralarında Çatalça Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre göre 15 yaşındaki lise öğrencisi U.A., kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği Kaan Uçar'ı kafede gördü. İddialara göre, U.A., 16 yaşındaki lise öğrencisi Kaan Uçar'ı dışarı çağırarak kız arkadaşına neden sürekli mesaj attığını sordu. 'kız arkadaşıma mesaj atma' konusu iki lise öğrencisi arasında tartışmaya neden oldu. Tartışmanın ardından U.A. üzerinde taşıdığı bıçakla Kaan Uçar'ı bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Yaralanan lise öğrencisi ise hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi gören Kaan Uçar tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan soruşturmada katil zanlısı U.A. gözaltına alındı. Olayda kullandığı bıçağı su sayacının içine koyduğunu söyledi. Yapılan aramada olayda kullanılan bıçak bulundu. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen lise öğrencisi U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MESAJ MESELESİNE KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDIM"

Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde olayda kullandığı bıçağı apartmanın su sayacının içine koyduğunu belirterek; "Kafede bir arkadaşı ile otururken gördüm. Mesaj konusunu konuşmak üzere dışarı çağırdım aramızda tartışma çıktı" dediği öne sürüldü.

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Liselilerin kız arkadaşıma mesaj attın kavgası cinayetle bitti
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