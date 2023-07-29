Liselilerin kız arkadaşıma mesaj attın kavgası cinayetle bitti

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli U.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde olayda kullandığı bıçağı apartmanın su sayacının içine koyduğunu belirterek; "Kafede bir arkadaşı ile otururken gördüm. Mesaj konusunu konuşmak üzere dışarı çağırdım aramızda tartışma çıktı" dediği öne sürüldü.

Olay 23 Temmuz saat 22.30 sıralarında Çatalça Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre göre 15 yaşındaki lise öğrencisi U.A., kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği Kaan Uçar'ı kafede gördü. İddialara göre, U.A., 16 yaşındaki lise öğrencisi Kaan Uçar'ı dışarı çağırarak kız arkadaşına neden sürekli mesaj attığını sordu. 'kız arkadaşıma mesaj atma' konusu iki lise öğrencisi arasında tartışmaya neden oldu. Tartışmanın ardından U.A. üzerinde taşıdığı bıçakla Kaan Uçar'ı bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Yaralanan lise öğrencisi ise hastaneye kaldırıldı.