Haberler Yaşam Haberleri Liselilerin ‘kız’ kavgası ölümle bitti
Giriş Tarihi: 25.11.2023

Liselilerin ‘kız’ kavgası ölümle bitti

Liselilerin ‘kız’ kavgası ölümle bitti
Sultangazİ Habibler Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi'nde okuyan Zafer A. (18) ve Yusuf M. (17) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Okul çıkışında parkta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Yusuf M. baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yusuf M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Zafer A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak: Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
Sanchez'den AB ülkelerine Gazze resti: Filistin'i tanıyacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adeta alay ediyorlar: ‘İsrail’in soykırım hakkı var’ diyen İsveç Başbakanı için skandal savunma!
SON DAKİKA | İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık: Kar vaadi oyunu hayatını kararttı!
SON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
Doğu Akdeniz’de dev tatbikat
ARKADAŞINA GÖNDER
Liselilerin ‘kız’ kavgası ölümle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA