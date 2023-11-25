Liselilerin ‘kız’ kavgası ölümle bitti

Sultangazİ Habibler Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi'nde okuyan Zafer A. (18) ve Yusuf M. (17) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Okul çıkışında parkta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Yusuf M. baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yusuf M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Zafer A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.