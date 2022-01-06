Liselilerin ’kız’ kavgasında 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencileri arasında kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada 3 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi bahçesinde teneffüste, iddiaya göre kız meselesi yüzünden 2 öğrenci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya daha sonra öğrencilerin arkadaşları ve çevrede bulunan bazı öğrenciler de dahil oldu. Yumruklu, tekmeli yaşanan kavgada 3 öğrenci aldıkları tekme ve yumruk sonucu yaralanırken, kavga nedeniyle bir grup öğrenci Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büroya götürüldü.

Bir öğrencinin kavgayı cep telefonundan çektikten sonra sosyal medya hesabından paylaştığı bildirilirken, Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili olarak kavgaya karışan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlattı.