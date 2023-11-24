Liseye 19 yaşında başlayan Belgin öğretmene "Küresel Öğretmen Ödülü"

Şanlıurfa'da doğan Belgin Sevgi İçyüz, küçüklüğünden itibaren hep öğretmen olmak istedi. İlkokulu bitirdikten yöresel koşullar ve toplumsal baskılardan dolayı liseye gidemedi. İleriki nesiller kendi kaderini yaşamasın diye 6 sene mücadele eden Belgin öğretmen, 19 yaşında açık liseye başladı. 2008'de 19 Mayıs Üniversitesi İşitme Engelliler Öğretmenliğini kazandı. Özel gereksinimli öğrenciler için kendini adayan Belgin öğretmenin hikayesi küresel çapta ödüle layık görüldü. Muğla Menteşe'de Şehbal Baydur Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni aslen 39 yaşındaki Belgin Sevgi İçyüz, özel gereksinimli öğrencileriyle yakından ilgileniyor, onların adeta arkadaşı, annesi babası kısacası her şeyi oluyor. Kendi geliştirdiği yöntemlerle özel öğrencileri toplumsal yaşama hazırlıyor, vücut farkındalıklarını ve dikkat becerilerini geliştiriyor.

EĞİTİM NOBELİ ALDI

Derslerinde uygulamak için geliştirdiği yöntemlerle yerelde çok sayıda ödül alan Belgin öğretmen dünya çapında da özel ödüle layık görüldü. Belgin öğretmen, Eğitimin Nobel'i olarak bilinen ve bu yıl 95 ülkeden 19 bin öğretmenin başvurduğu Küresel Öğretmen Ödülü (Global Teacher Award) aldı.

Türkiye'de bu ödüle layık görülen 5 öğretmenden biri olan Belgin Sevgi İçyüz, hem Muğla'yı hem de tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Bu ödül, dünyanın her köşesine aktif olarak ulaşmayı amaçlayan ve mesleklerine katkılarda bulunan öğretmenleri tanımlayan ve tanıyan en prestijli organizasyonlardan ve ödüllerden biri olarak biliniyor. Türkiye'den bu ödülü kazanan ilk özel eğitim öğretmeni olan Belgin öğretmen Hindistan'ın başkenti New Delhi'de gerçekleştirilen törenle ödülünü aldı. Belgin öğretmenin amacı sınıfının dışına çıkarak çalışma yöntemlerini tüm ülkeye yaymak.

ÇALIŞMALARIMI TÜM ÜLKEYE YAYMAK İSTİYORUM

Öğretmenliğe başladığı ilk yıllardan itibaren özel gereksinimli çocuklarla hak temelli çalışmalar yapmaya özen gösterdiğini belirten Belgin Sevgi İçyüz, "Eğitimde çeşitliliğin bir değer olarak görülmesini önemseyerek projelerimi de bu değer çerçevesinde yapılandırmaya çalıştım. Bunlar da açıkçası bana bu başarıyı getirmiş oldu. Özel gereksinimli çocukların sosyal becerilerini güçlendirmeyi amaçladım. Sosyal beceri çocukların toplumsallaşması için bağımsız yaşam becerilerine ulaşması için çok kıymetli bir beceri. Beni çalışmalarımın çocuğunda evet akademik beceriyi desteklesem de aslında altyapısında hep çocukların sosyal becerilerini güçlendirmek. Topluma uyum becerilerini güçlü bireyler olarak topluma çıkmalarını sağlamak amacıyla yapılmış çalışmalar. Projelerim de bunu yaptım. Çocuklara sosyal beceri çalışıyorum. Mahremiyet çok önemli mesela özel eğitimde çünkü öğrencilerimiz kendini koruma becerilerine çok hakim değil. İstismara ve ihmale açık çocuklar. Dolayısıyla yürüttüğüm projelerin bazılarında çocukların bazılarında cinsel eğitim ve mahremiyet eğitimi kendini koruma becerilerini merkeze aldım. Aklımda tabi birçok proje var daha büyük hayallerim var. Bugüne kadar hep kendi sınıfımda çalıştım. Başka öğretmen ve çocuk gruplarına ulaşmaya çalışsam da bir sınıfın öğretmeni olduğum için kendi sınıfım dışına çok müdahale edemedim. Açıkçası bundan sonraki amacım yaşadığım ilden başlayarak mümkünse bütün ülkeye ulaşabilirsem bütün ülke hak temelli uygulamaların uygulanmasını çocukları merkeze alan çalışmaları yapabilirsek bu benim için çok büyük mutluluk verici bir şey olur" dedi.