Liseyi açıktan bitirdi, köyüne kütüphane kurdu

Muğla'da Menteşe ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Dağpınar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi ilkokul mezunu 55 yaşındaki Neriman Gökdere, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Çiftçilikle uğraşan Neriman Gökdere, açık öğretim lisesine kayıt oldu.

KÜTÜPHANE KURDU

Lise öğrenimi başarıyla tamamlayan Gökdere, hayatını çocukların geleceğine adadı. 470 nüfuslu köyündeki çocukların okumasına ön ayak olmak isteyen Gökdere, kütüphane kurmaya karar verdi. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Gökdere, çocukların okuyabilmesi için kendi imkanlarıyla bir buçuk sene önce 'Balgök' ismini verdiği kütüphane kurdu. Gökdere'nin içerisinde binin üzerinde kitap bulunan Balgök Kütüphanesine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

ŞİİR KİTABI DA YAZDI

Kütüphanede çocukların eğitimine katkı sağlayan Gökdere, içinde çocukluğundan beri yazdığı şiirlerin yer aldığı "Hayıt Kokusu" adını verdiği kitabını da çıkardı.

ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ve insanların hayatını katkı sunmayı istediğini belirten Neriman Gökdere, "Okuma aşkım hep vardı. İmkanımız yoktu, okuyamadım. Ama pes etmedim, liseyi açıktan bitirdim. Çocukların ve her yaştan herkesin gelmesi için kütüphaneye gelip okunmasını istediğim için kurdum. Kurduktan sonra herkes sevindi. Okumak güzel bir şey, insanlar aydınlanır. Kitap okumak insana iyi geliyor. Kültürünü arttırıyor, kelime dağarcığını geliştiriyor. Bunu başardığım için mutluyum. Hayallerimizin peşinden koşmak gerekiyor. Daha bu tarz planlarım var. Teknolojiden uzaklaşıp okumanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Teknoloji de güzel ama çok bağlı olmak iyi değil. Teknolojinin iyi yönlerini kullanalım. Okullar açılınca öğrencilerin ilgisi daha arttı. Düzenli olarak geliyorlar" dedi.