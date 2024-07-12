Literatürlük müdahale ödül getirdi

Kalbi delik olarak doğan Ispartalı Ayşenur Çalışkan'a 4 yaşında kalp pili takıldı. 9 ve 15 yaşlarında kalp pili jeneratörü değişen Çalışkan, 24 yaşına geldiğinde göğsünde kasılmalar, kolunda uyuşukluk ve kalp yetmezliği şikâyetleriyle Konya ve Ankara'daki hastanelere başvurdu. Kalp pili jeneratörü 3'üncü kez değişmesine rağmen rahatsızlığı geçmeyen Çalışkan, eşinin tavsiyesiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu'ya muayene oldu.Çalışkan'ın tomografisine baktığında 20 yıl önce takılan kalp pili kablosunun artık hastanın organlarıyla birleştiğini, kablonun birçok damarın içine girip çıktığını, çıkartılırsa hastanın hayatını kaybedeceğini anlayan Kuyumcu, kabloyu çıkarmadan tedavi etme üzerinde yoğunlaştı. Hastaya takılacak yeni pil sisteminin verimli çalışması için daha önceden uygulama örneği olmayan eski pilin kablosunun dış katmanına zarar vermeden içindeki metal iletken kabloları tek tek çıkarma yöntemi fikrini bulan Kuyumcu, hastanın da onayını aldıktan sonra ameliyatı uygulama aşamasına geçti.Kuyumcu, kendisine operasyonda yardımcı olan Kardiyolog Doç. Dr. Bayram Ali Uysal'la yaklaşık 3 saatte açık kalp ameliyatı yapmadan hastanın karın boşluğundan ulaştıkları kabloyu keserek dış katmanına zarar vermeden içindeki 20'şer santimetrelik onlarca metal kabloyu çıkardı. Bu müdahalenin ardından yeni kalp pili sistemi (jeneratör ve lead) takılan Çalışkan, ertesi gün hastaneden taburcu edildi. Çalışkan'ı sağlığına kavuşturan yöntemi geçen haziran ayında İstanbul'da 40'tan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve kardiyoloji doktorlarının zorlu kalp pili operasyonlarının yarıştığı "Pacing World Series 2024" tıp kongresine gönderen Kuyumcu, "Best Clinical Practice" (En İyi Klinik Yöntem) kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.SON yıllarda vücudunda elektrik çarpılması gibi his olduğunu ifade eden Çalışkan, "Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Baştan hayata döndüm. Çok zor günler, dönemler geçirdim ama şimdi artık o günleri unuttum. Serdar hocam sayesinde bir sıkıntım kalmadı" dedi. Baba Mehmet Karabulut, "Ameliyat kapısında korku içinde çıkmasını bekledik, ameliyatı başarılı geçince çok sevindik. Şükürler olsun" diye konuştu.