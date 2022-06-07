LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız zorlu Litvanya deplasmanında yeşil sahaya çıktı. İlk maçında farklı galibiyete imza atan kırmızı beyazlılar zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak için mücadeleye hazır. Milli maçı canlı yayın izlemek isteyen futbolseverler ise yoğun olarak "Litvanya Türkiye canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Litvanya Türkiye milli maç canlı yayın izle linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;
Litvanya - Türkiye milli maçı 7 Haziran 2022 Salı günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
LİTVANYA XI: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.
TÜRKİYE XI: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun.