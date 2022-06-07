Haberler Yaşam Haberleri LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! | 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye milli maç canlı yayın izle | TRT1 CANLI YAYIN İZLE
Giriş Tarihi: 7.6.2022 22:11 Son Güncelleme: 7.6.2022 22:11

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! | 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye milli maç canlı yayın izle | TRT1 CANLI YAYIN İZLE

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! | 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye milli maç canlı yayın izle | TRT1 CANLI YAYIN İZLE

UEFA Uluslar C Ligi 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, Litvanya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Faroe Adalarını farklı yenen ayyıldızlı millilerimiz sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Zorlu milli maçı canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak “Litvanya Türkiye canlı izle” şeklinde araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Litvanya Türkiye canlı izle linki ve maçın son dakika ilk 11 bilgileri

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız zorlu Litvanya deplasmanında yeşil sahaya çıktı. İlk maçında farklı galibiyete imza atan kırmızı beyazlılar zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak için mücadeleye hazır. Milli maçı canlı yayın izlemek isteyen futbolseverler ise yoğun olarak "Litvanya Türkiye canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

LİTVANYA TÜRKİYE CANLI İZLE

Litvanya Türkiye milli maç canlı yayın izle linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;

Litvanya - Türkiye milli maçı 7 Haziran 2022 Salı günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.



LİTVANYA TÜRKİYE İLK 11'LER

LİTVANYA XI: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

TÜRKİYE XI: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun.



LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Aşağıdaki linkle milli maçı canlı olarak izleyebilirsiniz

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! | 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye milli maç canlı yayın izle | TRT1 CANLI YAYIN İZLE
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