Haberler Yaşam Haberleri Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Uluslar Ligi Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda şifresiz izlenecek?
Giriş Tarihi: 7.6.2022 18:33 Son Güncelleme: 7.6.2022 18:34

Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Uluslar Ligi Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda şifresiz izlenecek?

Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Uluslar Ligi Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda şifresiz izlenecek?

UEFA Uluslar C Ligi 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, Litvanya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Faroe Adaları karşısında farklı galibiyete imza atan ay yıldızlı milliler bu kez yeşil sahada Litvanya ile kozlarını paylaşacak. Milli maç canlı yayın bilgilerini öğrenmek isteyen futbolseverler Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda şifresiz izlenecek? Şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda şifresiz izlenecek? Sorularının yanıtları ve son dakika ilk 11 bilgileri.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi ikinci karşılaşmasında Litvanya ile kozlarını paylaşacak. İlk maçından farklı galibiyetle dönen kırmızı-beyazlılar, 2. maça da mutlak galibiyet parolasıyla çıkarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan milli maçı canlı yayında izlemek ve destek vermek isteyenler "Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda şifresiz izlenecek?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ İZLENECEK?

Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye milli maç canlı yayın bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları şu şekilde;



A MİLLİ FUTBOL TAKIM, LİTVANYA'YA KONUK OLACAK

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'ya konuk olacak.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk müsabakasında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında bugün Litvanya'ya konuk olacak. Milli takım, Lüksemburg'a 2-0 mağlup olan Litvanya karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.



LİTVANYA İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, yarın karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.



NOVAK SİMOVİC DÜDÜK ÇALACAK

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.



LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI TRT1 CANLI YAYIN İZLE

Litvanya - Türkiye milli maçı 7 Haziran 2022 Salı günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



LİTVANYA TÜRKİYE İLK 11'LER

LİTVANYA XI:

TÜRKİYE XI:

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Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Uluslar Ligi Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda şifresiz izlenecek?
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