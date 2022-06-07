Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Litvanya Türkiye maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihi için araştırmalar başladı. Milli maç Türkiye'nin dört bir yanından izlenecek. 2022 UEFA Uluslar Ligi kapsamında mücadele eden A Milli Futbol Takımımız hazırlıklarını tamamladı. Bu noktada "Litvanya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?" soruları yanıt arıyor. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Stefan Kuntz yönetimindeki milli takımın muhtemel 11'i…