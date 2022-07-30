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Giriş Tarihi: 30.7.2022 10:37

Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Community Shield Liverpool – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Liverpool ile Manchester City bu akşam İngiltere Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Liverpool geçen sene FA Cup’ı alırken, Manchester City Premier Lig’i son maçtaki performansıyla kazanmayı bildi. Community Shield Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda şifresiz mi sorusu, iki dünya devini izlemek isteyen futbolseverler tarafından sıklıkla soruluyor. Peki, Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Community Shield Liverpool – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

İngiltere'de resmi maçlar bugün itibariyle start veriyor. Liverpool Manchester City maçı bu akşam Community Shield Cup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin iki büyük kupasının galibinin karşı karşıya geldiği maç, iki büyük transferin de görücüye çıkmasına vesile olacak. Liverpool, 100 milyon Euro'ya aldığı Darwin Nunez'i sahaya sürecekken, City ise Haaland'ı görücüye çıkaracak. Bu sebepler heyecanlı futbolseverler Liverpool Manchester City hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Liverpool Manchester City hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

LIVERPOOL MANCHESTER CITY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi Craig Pawson olacak.

LIVERPOOL MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool Manchester City maçı Tivibu Spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak. Maç şifreli olacak.

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Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Community Shield Liverpool – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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