Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Community Shield Liverpool – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

İngiltere'de resmi maçlar bugün itibariyle start veriyor. Liverpool Manchester City maçı bu akşam Community Shield Cup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin iki büyük kupasının galibinin karşı karşıya geldiği maç, iki büyük transferin de görücüye çıkmasına vesile olacak. Liverpool, 100 milyon Euro'ya aldığı Darwin Nunez'i sahaya sürecekken, City ise Haaland'ı görücüye çıkaracak. Bu sebepler heyecanlı futbolseverler Liverpool Manchester City hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Liverpool Manchester City hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!