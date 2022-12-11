Liz Truss kaç gün görev yapmıştır? Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık’ın ne kısa süre görev yapan başkanı olmuştur?

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştu. Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan bu sorunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Liz Truss kaç gün görev yapmıştır? İstifa eden Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın ne kısa süre görev yapan başkanı olmuştur?