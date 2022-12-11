Haberler Yaşam Haberleri Liz Truss kaç gün görev yapmıştır? Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık’ın ne kısa süre görev yapan başkanı olmuştur?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:40

Liz Truss kaç gün görev yapmıştır? Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık’ın ne kısa süre görev yapan başkanı olmuştur?

Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, televizyon izleyicileri tarafından takip edilmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster’de bugün 1 milyonluk soru açılacak. İzleyiciler ekran başına kilitlenirken, geçtiğimiz programda çıkan sorular da merak konusu oluyor. Bunlar arasında geçtiğimiz günlerde istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss sorusu da yer alıyor. Peki, Liz Truss kaç gün görev yapmıştır? İstifa eden Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık’ın ne kısa süre görev yapan başkanı olmuştur?

Liz Truss kaç gün görev yapmıştır? Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık’ın ne kısa süre görev yapan başkanı olmuştur?

Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştu. Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan bu sorunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Liz Truss kaç gün görev yapmıştır? İstifa eden Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın ne kısa süre görev yapan başkanı olmuştur?

SORU: Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?

A- 20

B- 30

C- 40

D- 50 (CEVAP)

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Liz Truss kaç gün görev yapmıştır? Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık’ın ne kısa süre görev yapan başkanı olmuştur?
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