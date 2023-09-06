LNT Step, sokak kültürünü buluşturuyor: 24 Eylül’de İstanbul’da unutulmaz bir etkinlik!

Etkinlik, sokak kültürünün damgasını vuracağı, adeta moda ile coşacağınız bir gün sunuyor. LNT Step, gençlerin tarzını yansıtan sneakers modelleriyle modayı bir adım öteye taşıyor. Her adımınızda stilinizi yansıtacak ayakkabılar, etkinlik boyunca sergilenecek ve deneyimleme fırsatı

sunulacak. Ayrıca etkinlik kapsamında, katılımcılar sneakers custom art alanında uzman tasarımcılarla buluşarak kendi ayakkabılarını özelleştirebilecekler.



Enerjik Hiphop Dans Gösterileri ve Canlı Müzik Performansları

LNT Step Etkinliği, sadece moda değil, aynı zamanda dans ve müziğin enerjisiyle de dolu olacak. Etkinlikte sahne alacak hiphop dans grupları, enerjik ve eğlenceli gösterileriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca, canlı müzik performanslarıyla etkinliğin atmosferi daha da coşacak.



Sneakers Moda ve Sokak Kültürü Paneli

Etkinlik kapsamında düzenlenecek panellerde, sneakers modanın ve sokak kültürünün önde gelen isimleri deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacak. Katılımcılar, moda ve sokak kültürünün geleceği hakkında ilham verici konuşmalara tanıklık edecekler.



Tam Konum ve Detaylar: Resmi Instagram ve Web Sitesinde!

Etkinlik konumu ve tüm detaylar, LNT Step'in resmi Instagram hesabı ve web sitesi üzerinden duyurulacak. Etkinliği kaçırmamak için bu hesapları takip etmeyi unutmayın. Unutulmaz bir günü beraber yaşamak için 24 Eylül'de İstanbul'da buluşuyoruz!



Moda, sokak kültürü, tarz, dans ve müziği bir araya getiren LNT Step Etkinliği için 24 Eylül'de buluşuyoruz! Modanın nabzını tutan etkinlik detayları, LNT Step'in resmi Instagram ve web sitesinde sizleri bekliyor.