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Giriş Tarihi: 10.2.2023 17:01 Son Güncelleme: 10.2.2023 17:41

Localar yuvaya dönüştü! Konyaspor’dan alkışlanacak hareket!

Arabam.com Konyaspor, MEDAŞ Büyükşehir Stadyumu’ndaki locaları Kahramanmaraş merkezli depremde mağdur olan depremzedelerin hizmetine sundu. 60 depremzede localarda misafir edilirken, yeşil-beyazlı ekip önümüzdeki dönemde deprem bölgelerine ‘Konyaspor Köyü’ kuracak.

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Localar yuvaya dönüştü! Konyaspor’dan alkışlanacak hareket!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis büyük hasar meydana geldi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, binlerce kişide yaralandı. Evsiz kalan ve evlerine giremeyen vatandaşlar devlet tarafından belirlenen otellerde konaklayabiliyor.

Arabam.com Konyaspor'da gün yeniden birlik olma, tek yürek olarak hareket etme, birbirimize dünden daha fazla güç verme günü anlayışıyla 42 bin kişilik MEDAŞ Büyükşehir Stadyumu localarını depremzedelerin hizmetine sundu. 20 aileden oluşan 60 depremzede kendileri için hazırlanan localara yerleşti.

'KONYASPOR KÖYÜ' KURACAKLAR
Yeşil-beyazlı camia depremin ilk anından itibaren tüm duyarlılığını gösterdi. Konya Store mağazaları ve depolarındaki bütün kışlık ürünleri Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bölgeye göndererek ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Taraftarlar ile birlikte el ele veren yeşil beyazlılar kısa sürede ikinci yardım tırını da depremzedelere ulaştırdı. Başkan Fatih Özgökçen, yönetim kurulu ve hayırseverlerin işbirliği ile 100 adet konteyner ev deprem bölgesine gönderildi. Yetkililerin göstereceği yerde oluşacak kent, depremzedelerin hizmetine sunulacak. Konyaspor, önümüzdeki dönemde ise deprem bölgelerinde 'Konyaspor Köyü' kurmayı hedefliyor.

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Localar yuvaya dönüştü! Konyaspor’dan alkışlanacak hareket!
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