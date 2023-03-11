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Giriş Tarihi: 11.3.2023 18:24 Son Güncelleme: 11.3.2023 20:02

Lodos şişme kaykayı devirdi,üç çocuk yaralandı

İstanbul Pendik'te Ardahan Tanıtım Günleri'nin yapıldığı alanda şişme oyun parkındaki kaykay ile bazı standlar şiddetli lodos nedeniyle devrildi.Kaykay üzerindeki 3 çocuk yaralandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Lodos şişme kaykayı devirdi,üç çocuk yaralandı

Olay, saat 12.30 sıralarında Kurtköy Mahallesi'nde Ardahan Tanıtım Günleri için kurulan alanda meydana geldi. Çocuklar için alan içerisine kurulan şişme oyun parkındaki kaykayın halatları lodos nedeniyle yerlerinden koptu. Şişme kaykay rüzgarın da etkisiyle ters dönerek devrildi. 3 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı çocukları bulunduğu yerden alarak ambulansa teslim etti. Hastaneye kaldırılan 3 çocuğun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alanda kurulan bazı tanıtım stantları da lodos nedeniyle devrildiği görüldü.

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Lodos şişme kaykayı devirdi,üç çocuk yaralandı
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