Lodosun uçurduğu çatı kaldırımda yürüyen anne ile oğlunun üstüne düştü





ANNE VE OĞLU ÇATININ ALTINDA KALDI



Şiddetli lodosun başladığı sıralarda kaldırımda oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu (33) ile yürüyen Günay Süleymanoğlu (55), uçan çatının altından kaldı. Olay sonucu anne bacağından, oğlu ise kolundan yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar yürüdüğü esnada çatı uçuyor. Uçan çatı kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne düşüyor. Çatının altında kalan anne ve oğluna çevredeki esnafın yardımı ile kaldırımda üzeri kapatılarak sağlık ekipleri bekleniyor.