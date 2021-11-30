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Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:01 Son Güncelleme: 30.11.2021 11:11

Lodosun uçurduğu çatı kaldırımda yürüyen anne ile oğlunun üstüne düştü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Lodosun uçurduğu çatı kaldırımda yürüyen anne ile oğlunun üstüne düştü

İstanbul’da yaşanan şiddetli lodos bir çok insanın hayatına mal olurken Kağıthane’de de bir anne ve oğlu da kaldırımda yürürken Lodosta uçan çatının üzerlerine düşmesi sonucu ölümden kılpayı kurtuldular. Çatının üzerlerine düşmesi sonucu bacağından yaralanan anne ile kolundan yaralanan oğlu hastanelik oldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. mega kentte dün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu, ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi. Akşamüstü ilçedeki bir cadde üzerindeki binanın da çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. 6 kişinin ölüp 47 kişinin yaralandığı olaylardan bir tanesi de Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi.



ANNE VE OĞLU ÇATININ ALTINDA KALDI

Şiddetli lodosun başladığı sıralarda kaldırımda oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu (33) ile yürüyen Günay Süleymanoğlu (55), uçan çatının altından kaldı. Olay sonucu anne bacağından, oğlu ise kolundan yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar yürüdüğü esnada çatı uçuyor. Uçan çatı kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne düşüyor. Çatının altında kalan anne ve oğluna çevredeki esnafın yardımı ile kaldırımda üzeri kapatılarak sağlık ekipleri bekleniyor.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibinin sevk edilmesinden sonra yaralı anne ve oğlunu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Lodosun uçurduğu çatı kaldırımda yürüyen anne ile oğlunun üstüne düştü
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