3 KEZ KALBİ DURDU

Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve burada da kalbi 2 kez duran kadının babası Ahmet Çetin, "kızınız rahatsız" denilerek kendilerine bilgi verilmesi üzerine gittikleri hastanede kızlarının yoğun bakımda can çekişirken bulduklarını söyledi.

AİLESİ PERİŞAN

Kızının yaşam mücadelesi verdiği hastanede gelecek iyi bir haberi bekleyen acılı baba, "Dün 2 defa kalbi durmuş. Kilis'te acilde de 1 defa kalbi durmuş. Vücudunun her tarafını ödem kaplamış. Canım kızım kocasının darp etmesi sonucu beyin kanaması geçirmiş. Şu an yoğun bakımda canıyla mücadele ediyor. Dualarımız, Allah'ın kızımızı bize bağışlaması için" diye konuştu.

Genç kadını öldüresiye döven koca, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Mahmut Özyer tutuklanarak cezaevine gönderildi.