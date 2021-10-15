Lokantada kanlı infaz

İZMİR
'İN Ödemiş
ilçesinde bir kişi, 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini lokantada yemek yediği esnada tüfekle vurarak öldürdü. Olay, saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaymakçı mahallesindeki bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre Mustafa D., bir süre önce kavga ettikleri için aralarında husumet bulunan Uğur Uysal
'ın lokantada oturduğunu gördü. Bu esnada lokantanın yan tarafında bulunan kapıdan içeri giren Mustafa D., yanında getirdiği av tüfeğiyle Uysal'a ateş açtı. Uğur Uysal kanlar içinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı, daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. İHA