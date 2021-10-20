Lokantada köpek yüzünden cinayet

ANTALYA Alanya
'da emlakçılık yapan 34 yaşındaki Mehmet Yüksel, arkadaşı Metehan Gözükara
'yla (28) bir restoranda yemek yiyordu. Gözükara'nın köpeği, yan masadaki 3 kişilik Çeçen uyruklu grubun yanına giderek, birine temas etti. Bu nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, iki arkadaşa kurşun yağdıran grup kaçtı. Göğsünden 3 kurşunla vurulan Yüksel ölürken, Gözükara ağır yaralandı. Oğlunun cenazesini gözyaşları içinde teslim alan Tacettin Yüksel
, "Bilmediğim bir ülkeden eli silahlı kişiler gelip, 'Köpeğin bana sürtündü, abdestimi bozdu' diyerek, yüzüne bakmaya kıyamadığım dağ gibi evladımı öldürdüler. Bu yetmezmiş gibi kurşunları bitince oğlumun başını tekmeleyip, ayaklarıyla eziyorlar. Bu nasıl bir canilik" diye isyan etti.