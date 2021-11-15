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Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:04 Son Güncelleme: 15.11.2021 11:18

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına çifte darbe! Lokum tozu süsü vermişler

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına çifte darbe! Lokum tozu süsü vermişler

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına çifte operasyon düzenlendi. 128 bin 960 adet uyuşturucu hap ve kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Toz halindeki uyuşturucu maddeler kestane şekeri ve lokum kutularının içerisinde lokumların arasına karıştırılarak ve “Lokum Tozu” süsü verilerek kamufle edilmiş halde bulundu. O anlar ve operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına Bahçelievler ve Şişli İlçeleri'nde çifte operasyon düzenledi. İki kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 128 bin 960 adet uyuşturucu hap, dokuz kilo 172 gram Kokain maddesi, bir kilo 960 gram "MET" adı verilen Metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan altı hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu haplar baskın yapılan bir adresteki yatak bazasının içerisinden çıktı. Toz halindeki uyuşturucu maddeler kestane şekeri ve lokum kutularının içerisinde lokumların arasına karıştırılarak ve "Lokum Tozu" süsü verilerek kamufle edilmiş halde bulundu. O anlar ve operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına çifte darbe! Lokum tozu süsü vermişler
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