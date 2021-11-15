İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına çifte darbe! Lokum tozu süsü vermişler

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına Bahçelievler ve Şişli İlçeleri'nde çifte operasyon düzenledi. İki kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 128 bin 960 adet uyuşturucu hap, dokuz kilo 172 gram Kokain maddesi, bir kilo 960 gram "MET" adı verilen Metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan altı hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu haplar baskın yapılan bir adresteki yatak bazasının içerisinden çıktı. Toz halindeki uyuşturucu maddeler kestane şekeri ve lokum kutularının içerisinde lokumların arasına karıştırılarak ve "Lokum Tozu" süsü verilerek kamufle edilmiş halde bulundu. O anlar ve operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.