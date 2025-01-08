Londra trafiği 101 saat kaybettiriyor

Londra, üst üste dördüncü kez Avrupa'nın en sıkışık yollarına sahip şehir oldu. Trafik analiz şirketi Inrix'in 2024 Küresel Trafik Karnesi'ne göre, Londra dünya genelinde en tıkalı beşinci yol ağına sahip. Raporda, Londralı sürücülerin geçen yıl trafikte ortalama 101 saat harcadığı yer aldı. Paris ise Avrupa'nın en yoğun trafiğine sahip ikinci şehri oldu. Paris'te sürücüler yılda ortalama 97 saatlik gecikme yaşadı. Inrix kuruluşu, Londra'nın "nüfus, istihdam yoğunluğu" nedeniyle dünyanın en kötü trafik koridorlarından bazılarına ev sahipliği yaptığını vurguluyor. DIŞ HABERLER