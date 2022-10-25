Londra’da öldürülen Türk radyocu cinayetinde korkunç şüphe! İşte cinayet öncesi son kare

G.D.'NİN YAKINLARI KONUŞMAK İSTEMEDİ

Sabah'ın ulaştığı G.D.'nin yakınları bu konuda konuşmak istemediklerini açıklarken birçoğu da sosyal medya hesaplarını kapattı. Oğlunun ölüm haberiyle sarsılan Tuncay Alpergin, "Oğlumun öldürülmesiyle ilgili hiçbir neden bulamıyoruz. Yakalananları hiçbir şekilde tanımıyoruz, oğlumuzun da tanıdığına ihtimal vermiyoruz. Polis 'Ne para, ne uyuşturucu olayın boyutu çok farklı' diyor. Ne düşüneceğimizi bilmiyoruz, henüz bize olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Oğlumuzu o kızla tanıştıran N.T. oğlumuzun 8 yıllık arkadaşı. Bizim evimize gelip yemeğimizi yedi. Olaydan sonra bir başsağlığı bile dilemedi, arayıp sormadığı gibi oğlumuzla olan tüm fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırmış. Koray'ın bir arkadaşı duyduğumuza göre 'Bu olay hepimizi aşar' diyormuş. Oğlum neden öldürüldü bilmek istiyorum." dedi.