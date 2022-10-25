Londra’da öldürülen Türk radyocu cinayetinde korkunç şüphe! İşte cinayet öncesi son kare

Geçtiğimiz Temmuz'da Türkiye'ye tatile geldiği öğrenilen Alpergin, İstanbul'da 8 yıllık arkadaşı ve sosyal medya fenomeni N.T.'nin aracılığıyla tanıştığı G.D. ile kısa sürede duygusal bir ilişkiye başladı. Alpergin bir süre sonra Londra'ya geri dönerken, G.D. ile ilişkisi sürdü. G.D, geçtiğimiz Eylül, vizesi bitmeden Londra'ya 1 haftalığına Londra'ya gelmek istediğini söyledi. İddiaya göre; Alpergin'in müsait olmadığını belirtmesine rağmen G.D, 8 Ekim'de Türk Havayolları'na ait tarifeli uçakla Heathrow Havalimanı'na indi. G.D'yi havalimanında karşılayan Alpergin, 13 Ekim'de akşam yemeği için 50A Berkeley Street'te bulunan evine yarım saat uzaklıktaki dünyaca ünlü Novikov Restoran'a rezervasyon yaptırdı.
SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Otomobiliyle restorana gelen Alpergin ve G.D, romantik akşam yemeğinde az sonra olacaklardan habersiz fotoğraf çekildi. Alpergin, G.D'nin çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak yer bildirimi yaptı. G.D. ise yemekte İstanbul'daki annesi emekli öğretmen E.D. ile konuşarak her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
EVLERİNİN ÖNÜNDE KAÇIRILDILAR
Restorandan 22:00 gibi ayrılan çift otomobille evlerine ulaştı. İddiaya göre; araçtan indikleri sırada yanına yaklaşan kar maskeli 5 kişi silah zoruyla Alpergin ve G.D'yi zorla beyaz bir minibüse bindirdi. Ertesi gün Alpergin'in telefonunun kapalı olduğunu fark eden yakınları talihsiz adamın evine gitti. Alpergin'in kapıyı açmaması üzerine komşulara soruldu. Akşam saatlerinde gürültü duyduğunu söyleyen komşularıyla otoparka çıkan Alpergin'in yakınları, radyocunun otomobilinin anahtarını yerde buldu.
20 KM MESAFEDE CESEDİ BULUNDU
İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, 24 saat sonra Alpergin'in evine 20 kilometre mesafede boş bir arazide erkek cesedi buldu.
İncelemede kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülen ve yakılmaya çalışılan kişinin Alpergin olduğu belirlendi.
GÖZÜNÜ BAĞLAYIP CEBİNE PARA KOYMUŞLAR
Olaydan hemen sonra Alpergin ile birlikte kaçırılan kız arkadaşı G.D. polise verdiği ilk ifadesinde; "Gözümü bağlayıp beni bir tuvalete attılar. İçeride neler yaşandı bilmiyorum. Sonra tekrar araca bindirdiler. Araçtan indirip bana 'Eve git' dediler. Gözlerimdeki bağı çözdüğümde bir taksi durağı olduğunu anladım. Cebimde onların koyduğu bir tomar para vardı." dedi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
G.D.'nin verdiği bilgiler ve kamera görüntülerinden yola çıkan İngiliz polisi Londra'nın Camden bölgesinde yaşayan Erdoğan Ulcay (55), Tottenham bölgesinde yaşayan Ali Kavak (25) ve 17 yaşında bir erkek çocuğunu cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Dün hâkim karşısına çıkan 3 zanlı suçlamaları ret ederken, kefaletle serbest bırakılma istekleri hakim tarafından reddedildi.
KORKUNÇ İDDİA
İngiltere polisi tarafından gözetim altında tutulan G.D. ile ilgili dün akşam saatlerinde Koray Alpergin'in yakınları tarafından ortaya atılan bir iddia ise cinayeti daha karmaşık hale getirdi. G.D.'nin eski sevgilisinin; Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren Kadir Yasak olduğu ileri sürüldü.
G.D.'NİN YAKINLARI KONUŞMAK İSTEMEDİ
Sabah'ın ulaştığı G.D.'nin yakınları bu konuda konuşmak istemediklerini açıklarken birçoğu da sosyal medya hesaplarını kapattı. Oğlunun ölüm haberiyle sarsılan Tuncay Alpergin, "Oğlumun öldürülmesiyle ilgili hiçbir neden bulamıyoruz. Yakalananları hiçbir şekilde tanımıyoruz, oğlumuzun da tanıdığına ihtimal vermiyoruz. Polis 'Ne para, ne uyuşturucu olayın boyutu çok farklı' diyor. Ne düşüneceğimizi bilmiyoruz, henüz bize olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Oğlumuzu o kızla tanıştıran N.T. oğlumuzun 8 yıllık arkadaşı. Bizim evimize gelip yemeğimizi yedi. Olaydan sonra bir başsağlığı bile dilemedi, arayıp sormadığı gibi oğlumuzla olan tüm fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırmış. Koray'ın bir arkadaşı duyduğumuza göre 'Bu olay hepimizi aşar' diyormuş. Oğlum neden öldürüldü bilmek istiyorum." dedi.