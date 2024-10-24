Lonely Planet: Giresun ve Ordu’yu mutlaka görün

Dünyanın önde gelen gezi sitelerinden Lonely Planet tarafından 2025 için sınıfının en iyilerinin yer aldığı seyahat listesi açıklandı. Independent'ın haberine göre Lonely Planet'ın 'Seyahatte En İyiler' listesinin 15. sayısında güvenilir seyahat rehberi, yeni yılda yapılacak seyahatlerde bölgelerden ülkelere ve şehirlere kadar trend olmuş 30 güzergâha yer verdi.İlk 10 şehir, ülke ve bölge; güncellik, benzersiz deneyimler, 'vay be' faktörü ve sürdürülebilirlik, toplum ve çeşitliliğe yönelik süregelen bağlılık gibi çeşitli kategorilere göre seçildi. En İyi 10 Bölge kategorisinde Girusun ve Ordu da yer aldı.Aynı kategoride ayrıca Güney Carolina'da Low Country ve Kıyı Georgia (ABD), Terai (Nepa), Chiriqui (Panama), Launceston & Tamar Vadisi (Avustralya) ve Valais (İsviçre) gibi yerler de bulunuyor. Kısa bir süre önce de İstanbul'daki Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı, dünyanın önde gelen gezi sitelerinden Lonely Planet tarafından Avrupa'da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası arasında gösterilmişti.