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Giriş Tarihi: 16.11.2021 15:04 Son Güncelleme: 16.11.2021 15:10

Lösemi hastaları için pedal çevirdiler

MEHMET DEMİRHAN
Lösemi hastaları için pedal çevirdiler

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Lösemi hastalarının hayata tutunabilmesi ve kök hücre bağışına dikkat çekmek amacıyla şehir merkezinden Cudi Dağı eteklerine bisikletle yolan çıkılarak, lösemi hastaları için şarkı söylendi, pasta kesildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Talesemi Derneği, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Silopi Bisiklet Topluluğu işbirliğinde, Lösemi hastalarının hayata tutunabilmesi ve kök hücre bağışına dikkat çekmek amacıyla 'bir pedal bir umut' etkinliği düzenlendi.

Kapalı spor salonunda bir araya gelen kalabalık, Cudi Dağı eteklerinde bulunan Esenli Köyüne kadar 10 kilometrelik yol boyunca pedal çevrildi. Burada Talasemi Derneğince programa getirilen lösemi hastaları için pasta kesilerek hediye verildi.

Pasta ikramının ardından Lösemi hastalığı hakkında bilgilendirilmede bulunularak kök hücre bağışının önemi aktarıldı.

Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, ''Lösemiye dikkat çekmek ve kan ve kök hüre bağışına konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her pedal bir umut diyerek bisiklet turu düzenledik. Hastalarımız da bize eşlik etti. Dolu-dolu bir gün geçirdik. Hastalarımız için tüm halkımızda destekte bulunmalarını diliyoruz. En yakın Kızılay Kan Merkezlerine giderek kan ve hücre bağışında bulunmalarını 3 tüp kan vererek gönüllü bağışçı olmalarını, nakil bekleyen hastalarımıza umut olmalarını temenni ediyoruz.'' diye konuştu.

Lösemi çocuklara moral ve motivasyon olsun diye pedal çevirdiklerini ve pasta kestiklerini ifade eden Elif Ak, beraber eğlendiklerini söyledi.

Lösemi hastası Kevser Barkın, ''Düzenlenen bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Lösemi hastaları ilik bulamadığı için hayatını kaybedebiliyor. 3 tüp kan örneği vererek hayatımızı kurtarabilirsiniz. '

Silopi Bisiklet Topluluğu temsilcisi Abdullah Çakır ise Lösemi hastalarının yalnız olmadıklarını ve bugün onlar için özel olarak pedal çevirdiklerini aktardı.

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Lösemi hastaları için pedal çevirdiler
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