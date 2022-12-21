Lösemide önemli keşif: Enfeksiyon tetikliyor

İngiltere'de bilim insanları çocuklardaki en yaygın kanser türü olan akut lenfoblastik lösemi (ALL) hakkında önemli bir keşif yaptı. Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ndeki (ICR) uzmanlar, bebeklerin lösemi riskinin anne karnında geliştiğini, ancak grip gibi viral veya bakteriyel bir enfeksiyon şeklindeki ikinci bir çocukluk çağı hastalığı olmadan kanserin ortaya çıkmayacağını tespit etti. Bu nedenle çocukların bağışıklıklarını enfeksiyonlara karşı hazır hale getirmek ve güçlendirmek gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, ebeveynlere çocukların sosyalleşmelerine izin vermeleri çağrısında bulundu. Başlangıçta yalnızca birinde löseminin geliştiği tek yumurta ikizi çocukların incelendiği araştırmada, kardeşlerden birinde zaten hastalık varsa diğer kardeşin lösemi geliştirme olasılığının yaklaşık yüzde 15-25 daha fazla olduğu görüldü. Klinik olarak sessiz hücrelerin, muhtemelen yaygın çocukluk enfeksiyonlarından kaynaklanan doğum sonrası bir "vuruş" olmadan kansere dönüşemeyeceği belirlendi. Prof. Dr. Mel Greaves, "Şimdiye kadar bir sır olarak kalan şey, bazen neden sadece bir ikize lösemi teşhisi konulduğuydu. Rahimdeki genetik değişikliklere neyin yol açtığını kesin olarak bilmiyoruz, ancak genetik değişikliklerin ikinci aşamasının yaygın çocukluk enfeksiyonları tarafından tetiklendiğini düşünüyoruz" dedi.