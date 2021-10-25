Lösemili çocuklar için çiçek satıyor

Emekli bankacı Serpil Uzun
, 6 yıl önce hobi olarak başladığı çiçek yetiştiriciliğini lösemili ve hasta çocuklar yararına satışa dönüştürdü. Arkadaşları ile birlikte Çocuk Çiçek Yaşam Paylaşım Derneği
'ni kuran Uzun " Önce 3 aileye gelirimizi verdik sonrası sayı arttı. Bizlere evlerinde çok az kullandıkları eşya ve giysi olduğunu söyleyen kişiler gelmeye başladı. Bu kez o ailelerin ihtiyaçlarına göre bu eşyaları da ailelere dağıttık. Kırsaldaki yatılı bölge okullarını da ziyaret ediyoruz. Onlara giysi, ayakkabı, mont ve çamaşır gibi hediyeler götürüyoruz" dedi. Emekli bankacı evinin bahçesinde çiçek yetiştirme fikrinin nasıl ortaya çıktığını da şu sözlerle anlattı: "Bir gün bilgisayara 'Emekli ne yapar' diye yazdım. Bilgisayar da bana 'Sosyal sorumluluk projeleri yapar ya da katılır' dedi. Bir dönümlük arazimiz vardı. O alanı değerlendirip 200 metrekaresini sera şeklinde kapalı alan kalanı da açık alan olarak kullanıp çiçek bahçesi haline getirdim. 7 bin civarında kaktüs, 4 bin civarında da hastalara gelir getirmesi için diğer çiçekler var."