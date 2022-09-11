Lösemili çocukların süper kahramanları

Konya'da 9 yıl önce kurulan ve çoğunluğunu sağlık personelinin oluşturduğu "Eren'den Sonra İyilik Hareketi", lösemi hastası çocukları sevindirmek için mücadele veriyor. Grup üyeleri, palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek ziyaret ettikleri lösemili çocukların yüzünü güldürüyor.Konya'da huzurevinde çalışan 28 yaşındaki evli, bir çocuk babası Musa Sonuç, organizasyon işleri yaptığı zamanlarda 9 yıl önce bir arkadaşının kendisinden palyaço kıyafeti istemesinin ardından hayatı değişti. Arkadaşından palyaço kıyafeti ile lösemi hastası 'Eren' isimli bir çocuğu sevindirmek istediğini öğrenen Sonuç, arkadaşı ile birlikte çocuğun yanına gitti. Burada Eren'in çok mutlu olduğunu gören Sonuç, bunun sadece Eren'le sınırlı kalmaması, diğer çocuklar için de geçerli olması için harekete geçti.Musa Sonuç, iki arkadaşı ile birlikte "Eren'den Sonra İyilik Hareketi" adı altında sosyal medya üzerinden bir grup kurdu. Bu arada Eren iyileşti ve başka bir şehre taşındı. Çoğunluğu sağlık personelinden oluşan 50'si aktif 150 üyesi bulunan grup, palyaço ve süper kahramanların kostümlerini giyip, hastanelerde tedavileri süren lösemi hastası çocukları ziyaret ediyor ve onlara hediyeler veriyor.7 ay önce de dernek çatısı altında birleşen grup, bununla sınırlı kalmayıp ihtiyaç sahiplerine de elini uzatıyor. İhtiyaç sahibi çocukların kıyafet ve ayakkabı ihtiyacını karşılayan grup, Bangladeş'te su kuyusu da açtırdı. Grubun en önemli etkinliklerinden biri ise 'Göz hakkı manavı'. Grup üyeleri aldıkları meyveleri pazar yerlerinde açtıkları stantlara koyuyor ve her çocuk canının çektiği meyveyi oradan alıp yiyebiliyor. Grup üyeleri, şehit ailelerine ziyaretlerde de bulunuyor.Grubu kurarken yola 3 kişi çıktıklarını ancak şu an kendisi ve çok sayıda gönüllünün olduğunu belirten Musa Sonuç, "9 yıl önce bir arkadaşımla Eren isimli lösemi hastası çocuğu ziyaret ettikten sonra böyle bir fikir aklımıza geldi. Eren'in hastanedeki mutluluğunu görünce bunun sadece orada kalmamasını istedik. Eren iyileşti, başka bir şehre taşındı. Şimdi tüm lösemili çocukların yüzünü güldürüyoruz. Özellikle lösemi hastası çocuklarımızı ziyaret edip onlara moral veriyoruz. Tabii bunun yanında diğer servisteki çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz. Palyaço kostümü giyerek çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz. Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" dedi.