Lösemiyi yendiği hastanenin Pamuk Prenses’i oldu

8 yaşındayken lösemiye yakalanan Rengin Alkış, zorlu tedavi sürecinin sonunda hastalığı yenmeyi başardı. Şimdi 16 yaşında olan Rengin, Pamuk Prenses kıyafeti giyip, tedavi gördüğü hastaneye giderek lösemili çocuklara moral verdi
Şırnak'ta yaşayan Hayriye ve Abdurrahman Alkış çiftinin 16 yaşındaki kızları Rengin'e 8 yıl önce "Akut Miyeloid Lösemi" teşhisi konuldu. Adana'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Rengin kemoterapi gördü. Tedavi sürecinde Rengin'in vücudu enfeksiyon kapınca 45 gün yoğun bakımda kaldı, 2 kez de entübe oldu. Adeta ölüme meydan okuyup, yaşama sıkı sıkıya sarılan Alkış, en sonunda hastalığı yenmeyi başardı. Rengin Alkış iyileştikten sonra tedavi gördüğü hastaneye Pamuk Prenses kostümüyle geldi. Genç kıza kendisiyle aynı hastalığa karşı yaşam mücadelesi veren 7 çocuk, cüce kıyafeti giyerek eşlik etti. Onlarla birlikte pasta kesip, sonrasında hastanede tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Alkış, bu davranışıyla örnek oldu.
BİR HAYALİM GERÇEKLEŞTİ
Yaşadığı mutluluğu ailesiyle paylaşan Rengin Alkış, "Tedavi gördüğüm dönemde hasta yatağında benim en büyük neşe kaynağım, bize sürpriz ziyaretler yapan animatörlerdi. Özellikle Pamuk Prenses kostümlü ablalar beni çok mutlu ederdi. O kıyafeti hep giymek isterdim. Bugün bir hayalimi gerçekleştirirken, ben de hasta kardeşlerime aynı mutluluğu yaşatmak istedim" dedi.
HERKESE UMUT OLSUN
Genç kız, löseminin tedavi edilebildiğine dikkat çekip, "Lösemili çocuklara destek olmak için kök hücre bağışı yapın. Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir" yorumunu yaptı. Baba Abdurrahman Alkış da; "Kızım bu süreci atlattığı için çok mutluyum. Löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kızım herkese gösterdi. Bu herkese umut olsun. Toplumun kök hücre bağışlamasını istiyoruz" diye konuştu.