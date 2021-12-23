Lösemiyi yendiği hastaneye pamuk prenses olarak döndü





Baba Abdurrahman Alkış da; "Kızım bu süreci atlattığı için çok mutluyum. Löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kızım herkese gösterdi. Bu herkese umut olsun. Toplumun kök hücre bağışlamasını istiyoruz" diye konuştu.