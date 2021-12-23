Lösemiyi yendiği hastaneye pamuk prenses olarak döndü

Şırnak'ta yaşayan Hayriye ve Abdurrahman Alkış çiftinin kızları Rengin'e 8 yıl önce; 'Akut Miyeloid Lösemi' teşhisi konuldu ve küçük kız için zorlu bir süreç başladı. Adana'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Rengin kemoterapi gördü.
Tedavi sürecinde Rengin Alkış'ın vücudu enfeksiyon kapınca 45 gün yoğun bakımda kaldı; 2 kez de entübe oldu. Adeta ölüme meydan okuyup, yaşama sıkı sıkıya sarılan Alkış hastalığı yenmeyi başardı. Şimdi 16 yaşına gelen Rengin Alkış, tedavi gördüğü hastaneye bu kez 'Pamuk Prenses' kostümüyle geldi.
Genç kıza; kendisiyle aynı hastalığa karşı yaşam mücadelesi veren 7 çocuk, 'cüce' kıyafeti giyerek destek verdi. Onlarla birlikte pasta kesip, sonrasında hastanede tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Alkış, bu davranışıyla örnek oldu.
BİR HAYALİM GERÇEK OLDU
Yaşadığı mutluluğu ailesiyle paylaşan Rengin Alkış, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Tedavi gördüğüm dönemde hasta yatağında benim en büyük neşe kaynağım, bize sürpriz ziyaretler yapan animatörlerdi.
Özellikle 'Pamuk Prenses' kostümlü ablalar beni çok mutlu ederdi. O kıyafeti hep giymek isterdim. Bugün bir hayalimi gerçekleştirirken, ben de bugün hasta kardeşlerime aynı mutluluğu yaşatmak istedim" dedi.
HERKESE UMUT OLSUN
Genç kız, löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekip, "Lösemili çocuklara destek olmak için kök hücre bağışı yapın. Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir" yorumunu yaptı.