Lösemiyi yendiler bir araya geldiler

Adana'da lösemiye yakalanan ve ilik nakli sayesinde sağlığına kavuşan veya tedavi süreci devam eden 17 kişi, toplumsal farkındalığı arttırmak için bir araya geldi. Yaşları 3 ila 17 arasında değişen kişilerden kimi hastalık döneminde yaşadıklarını kimiyse mücadele ederek lösemiyi nasıl yendiklerini anlattı. Ekinliğe katılan doktorlar ise kemik iliği bağışlamanın önemini, ilik bağışçısı olmanın koşullarını ve hastalığın tedavisini anlattı. Kardeşinden aldığı ilik sayesinde hayata yeniden tutunan Melek Sürer (17), "Benim donörüm kardeşim oldu. 2 kez kardeşimden ilik aldım. Tedavim halen devam ediyor. Ancak herkes bu kadar şanslı olamıyor. Donör olmanız bizler için çok önemli. Ben okulumdan, arkadaşlarımdan hep geri kaldım. Herkesi kemik iliği bağışçısı olmaya davet ediyorum" dedi. Etkinliğe lenfomayı yendikten sonra hukuk fakültesini bitiren ve Cumhuriyet Savcısı olan Yasir Açık'ta katıldı. Savcı Açık, hasta çocuklara ve ailelerine asla pes etmemeleri gerektiğini söyledi.

KANSERİ YENİNCE HAYAT ÇOK GÜZEL

Onkoloji hastası çocuklar için, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü nedeniyle Acıbadem Adana Hastanesi moral etkinliği düzenlendi. Etkinliğe hastalığı yenen, tedavi süreci devam eden çocuklar ile aileleri katıldı. Küçük yaştaki hastalar, palyaço ile dans edip oyunlar oynayarak moral buldu. Genç hastalar ise üzerlerinde; "İyi ki ailem iyi ki doktorlarım var", "Biz kazandık, başka çocuklar da kazanacak", "Donör ol, hayat kurtar", "Kök hücre bağışla sende hayat ver", "Kanseri yenince hayat çok güzel" gibi yazılar bulunan dövizleri tutarak farkındalığı arttırmak istedi. Etkinliğe katılan Prof. Dr. Bülent Antmen, Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ve Uzm. Dr. Utku Aygüneş, lösemi tedavisini ve kemik iliği bağışçısı olmanın önemini anlattılar. Etkinliğe katılan anne ve babalar sorularını doktorlara sorarak bilgi aldı.

HERKES BU KADAR ŞANLI OLAMIYOR

Kardeşinden ilik alan Hataylı Melek Sürer (17), "Lösemiye 6 aylıkken yakalanmışım. 14 yaşına gelinceye kadar çok kez tedavi gördüm. Benim donörüm, kardeşim oldu. 14 yaşındayken erkek kardeşim Ahmet Emir'den kemik iliği transferi yapıldı. Ancak ilk tedavide istenilen sonuç alınamadı. İkinci kez ameliyat oldum. Tedavim hala devam ediyor. Herkes bu kadar şanslı olamıyor. Donör,

olmanız bizler için çok önemli. Ben okulumdan, arkadaşlarımdan hep geri kaldım. Şuanda okula gitmiyorum. Herkesi kemik iliği bağışçısı olmaya davet ediyorum" dedi.

LENFOMAYI YENİP SAVCI OLDU

17 yaşındaki Osman Kürşat Renkliova'ya da 2 sene önce lösemi teşhisi konuldu. Renkliova, gönüllü donörden kemik iliği nakli olarak tedavi oldu. Kontrolleri devam eden Renkliova'da hastalığı nedeniyle liseyi dışarıdan okuduğunu, kemik iliği bağışının çok önemli olduğunu söyledi. Öte yandan çocuklara moral vermek için etkinliğe lenfomayı yendikten sonra hukuk fakültesini bitiren ve Cumhuriyet Savcısı olan Yasir Açık'ta katıldı. Savcı Açık, hasta çocuklara ve ailelerine asla pes etmemeleri gerektiğini anlattı.

BAĞIŞÇI SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Çocuk Hematolojisi Uzmanı ve Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Antmen ise ülkemizde bağışçı sayısının son yıllarda arttığını anlatarak, "Bağışçıların yüzde 75'i maalesef akraba dışı. Dünyada 40 milyonu aşkın bağışçı var. Türkiye'de bu sayı 1 milyonu geçti. Türkiye'de ki nakillerin yüzde 80'i karşılanıyor. Tüm merkezlerde çocuklara 2 binin üzerinde, yetişkinlere ise 8 binin üzerinde nakil yapıyoruz. Küçük bir form imzalayıp bağışçı olabilirsiniz" diye konuştu.