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Giriş Tarihi: 10.1.2024 00:12

LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı

Adana'nın bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı. Otomobilde bulunan adam kendisini dışarı atıp canını zor kurtardı

İHA
LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı

Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı. Bu sırada otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kendisini dışarı atarak canını kurtardı.

Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı
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