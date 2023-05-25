Haberler Yaşam Haberleri LPG tankı takılan araçta patlama: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 25.5.2023

LPG tankı takılan araçta patlama: 7 yaralı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
LPG tankı takılan araçta patlama: 7 yaralı
Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki S.K.'ya ait bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre A.S.T. (71), M.M.T. (31), M.B. (31), Ş.D. (47) ile Y.D.'nin de aralarında bulunduğu biri çocuk toplam 7 kişi yaralanırken işyerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri işyerinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Çevredeki bazı işyerleri ile üç aracın da zarar görmesine yol açan patlamanın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
İmamoğlu’nun Çekmeköy’deki hizmet iddiaları tek tek çürüdü
SON DAKİKA: Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti!
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli
ARKADAŞINA GÖNDER
LPG tankı takılan araçta patlama: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA