LPG tankı takılan araçta patlama: 7 yaralı

EsenlerTurgut Reis Mahallesi'ndeki S.K.'ya ait bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre A.S.T. (71), M.M.T. (31), M.B. (31), Ş.D. (47) ile Y.D.'nin de aralarında bulunduğu biri çocuk toplam 7 kişi yaralanırken işyerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri işyerinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Çevredeki bazı işyerleri ile üç aracın da zarar görmesine yol açan patlamanın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.