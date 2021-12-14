LPG yüklü tanker faciaya neden oluyordu

Kazaya karışan özel aracın sürücüsü Naci Yıldırım'da trafik ışıklarının yanmadığını belirterek; "Kaza nasıl oldu anlamadım. Trafik ışıkları yanmıyordu. Bir anda önümde LPG tankerini gördüm. Frene bastım ama çarpışmayı önlemedim. Yengem ile kızım yaralandı. Bunun için çok üzgünüm" açıklamasında bulunurken, D-100 karayolu yaklaşık bir saat kapanırken, diğer sürücülere tali yoldan geçiş verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.