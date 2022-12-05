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Giriş Tarihi: 5.12.2022 13:45 Son Güncelleme: 5.12.2022 14:06

LPG yüklü tanker şarampole yuvarlandı:1 ölü

Kırıkkale'de LPG yüklü tankerin şarampol devrilmesi sunucu sürücü yaşamını yitirdi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
LPG yüklü tanker şarampole yuvarlandı:1 ölü

Satılmış C. (50) idaresindeki LPG yüklü tanker, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 8. kilometresinde kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin, tankerin patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldığı kazanın ardından kara yolunun Kırıkkale istikametinde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

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LPG yüklü tanker şarampole yuvarlandı:1 ölü
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