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Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:23 Son Güncelleme: 15.7.2022 11:29

LPG’li araç seyir halindeyken alev topuna döndü

Şanlıurfa Siverek-Hilvan karayolunda seyir hailinde bulunan bir otomobil, alev topuna döndü. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aracın LPG'li olması nedeniyle karayolunda tehlikeli anlar yaşandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
LPG’li araç seyir halindeyken alev topuna döndü

Şanlıurfa'nın Siverek-Hilvan karayolunda meydana gelen olayda Siverek istikametinden, Hilvan istikametine doğru seyir halinde bulunan, otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Yangını fark eden araç sürücüsü ve yolcuları yanan otomobili terk etti ve olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, yangına teslim oldu. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aracın LPG'li olması nedeniyle karayolunda tehlikeli anlar yaşandı.

İtfaiye, yangın LPG'ye yetişmeden yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz duruma geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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LPG’li araç seyir halindeyken alev topuna döndü
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