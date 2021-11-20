Lübnan’da keşfedildi! Osmanlı döneminden kalma...

Kanalın özelliklerine ve ne kadar uzunlukta olduğuna da değinen Esad, "Tamamı siyah bazalt taşından inşa edilmiş. 30 metre uzunluğunda, 1 metre genişlik ve 1,5 metre de yükseklikte." bilgisini verdi.

Esad, beldenin su ihtiyacını karşılaması için 2 su pınarı ve kaynağı yeniden restore etmek istediklerini ve bunun için de Türkiye'nin yardımlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.